Έκαναν την “κηδεία” της εστίασης, με φέρετρο έξω από μεζεδοπωλείο (βίντεο)

Σε μία συμβολική διαμαρτυρία για τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας, προχώρησαν οι υπεύθυνοι γνωστού μεζεδοπωλείου.

Τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα που παρέμειναν ανοικτά τα καταστήματα εστίασης, οι υπεύθυνοι του μεζεδοπωλείου “Αρόδου” έβγαλαν... ένα φέρετρο έξω από το μαγαζί, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι το μέλλον του κλάδου “είναι σκοτεινό”, όπως αναφέρει στο enikos.gr, ο Δημήτρης Καρανικολόπουλος, εκ των υπευθύνων του καταστήματος.

“Πρόκειται για την κηδεία της εστίασης. Τα μέτρα αυτά ήταν το οριστικό τέλος μας”, σημειώνει. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Καρανικολόπουλος, “δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα” και αναφέρεται συνολικά στον κλάδο της εστίασης, που υπολειτουργεί από την έναρξη της πανδημίας.

Το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο είναι ένα από τα πιο παλιά της περιοχής, απασχολούσε στο παρελθόν 35-40 άτομα. “Όλος αυτός ο κόσμος θα πεινάσει. Το μέλλον είναι σκοτεινό, όλος ο κλάδος ο δικός μας είναι στα τελευταία του”, τονίζει και συμπληρώνει “πόσο να αντέξουμε;”.

Όπως εξηγεί, άνθρωποι όλων των ηλικιών που περνούν έξω από το κατάστημα, τραβούσαν φωτογραφίες και εξέφραζαν τη συμπάθειά τους στους ανθρώπους της εστίασης, που δοκιμάζονται γι’ άλλη μια φορά.