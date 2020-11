Κόσμος

Επίθεση στη Βιέννη: Έλληνας αυτόπτης μάρτυρας συγκλονίζει, μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Εμφανώς σοκαρισμένος, ο Δημήτρης Γκανιάρης, περιγράφει πως κατάφερε να γλιτώσει από τους τρομοκράτες, τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του.

Συγκλονίζει η περιγραφή στον ΑΝΤ1 ενός Έλληνα που βρέθηκε στον τόπο της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βιέννη.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ο Δημήτρης Γκανιάρης, αφηγήθηκε τις δραματικές σκηνές που αντίκρισε και το πώς κατάφερε να γλιτώσει από τους τρομοκράτες.

«Επικρατούσε ένα χάος», δήλωσε, εμφανώς σοκαρισμένος, φέρνοντας στο νου τις εικόνες της επίθεσης. «Ακούσαμε πυροβολισμούς και είδαμε τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.» «Και μόνο που το σκέφτομαι, ταράζομαι», σημείωσε.

Καθώς τα καταστήματα είχαν κλείσει, όλοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα βρουν καταφύγιο για να γλιτώσουν από τις σφαίρες των τρομοκρατών, που σκόρπιζαν τον θάνατο.

«Βρέθηκε ένας εστιάτορας, που μας άφησε εμένα και την κοπέλα μου, και άλλα 10-15 άτομα να μπούμε μέσα», είπε ο κ. Γκανιάρης, συμπληρώνοντας ότι θα μπορούσε να είναι σήμερα μεταξύ των θυμάτων.