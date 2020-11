Κόσμος

Συνάντηση Αναστασιάδη – Τατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον νεοεκλεγέντα ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Πραγματοποιείται στις 19:00 η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Ερσίν Τατάρ μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Η συνάντηση θα είναι άτυπη και θα πραγματοποιηθεί στην οικία της Ειδικής Αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, παρουσία της ίδιας.

Ο Ν. Αναστασιάδης αναμένεται να παραχωρήσει δήλωση στους εκπροσώπους των ΜΜΕ κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κ. Τατάρ.