Αγριογούρουνο στη θάλασσα (βίντεο)

Το άγριο ζώο πιθανότατα έπεσε στο νερό από μεγάλο ύψος και αποπροσανατολίστηκε, κολυμπώντας όλο και πιο βαθιά.

Ένα μεγάλο αγριογούρουνο εθεάθη να κολυμπάει στα ανοιχτά, στη θαλάσσια περιοχή της Λάρυμνας, στη Φθιώτιδα.

Σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή και σε σημείο που το βάθος ξεπερνάει τα 70 μέτρα (περισσότερες από 40 οργιές στη γλώσσα των ναυτικών), το αγριογούρουνο κολυμπούσε με ρυθμό, ωστόσο φαινόταν ότι είχε αποπροσανατολιστεί και πήγαινε όλο και πιο βαθιά.

Παρά τις προσπάθειες των ψαράδων να το επαναφέρουν προς την ακτή, στάθηκε αδύνατο να το προσεγγίσουν, όπως μεταδίδει το LamiaReport.gr

Κρίνοντας και από την κατεύθυνση που είχε το ζώο, όσοι το είδαν υποθέτουν ότι έπεσε στη θάλασσα από κάποιο απόκρημνο σημείο. Όταν βρέθηκε στο νερό, προφανώς από το σοκ, πήρε λάθος κατεύθυνση.

Τα αγριογούρουνα έχουν αποδειχτεί πολύ καλοί κολυμβητές. Παρόμοια περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, το αποδεικνύουν.

Το τελευταίο διάστημα με την τρομερή αύξηση του πληθυσμού τους, πολλά τέτοια άγρια ζώα κατέβηκαν πολύ κοντά στις ακτές και είτε από ατύχημα είτε από επιλογή, έχουν επιδείξει τις ικανότητές τους και μέσα στο νερό.