Life

“Ενώπιος Ενωπίω” Μάλφα – Σκαδιαρέσης: Έχουμε περάσει δύσκολα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι των ηθοποιών μιλά για το γάμο, τις κόρες τους και τις περιόδους της κρίσης που επηρεάζει την οικονομική του ζωή.