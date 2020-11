Κόσμος

ΗΠΑ-Εκλογές: “Μονομαχία” Τραμπ-Μπάιντεν για τον Λευκό Οίκο

Πώς έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι πολιτείες-“κλειδιά” που θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός υποψήφιος, Τζο Μπάιντεν, φαίνεται ότι εξασφάλισε ένα μικρό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ αμφίρροπη προβλέπεται μέχρι τέλους η “μάχη” στη Βόρεια Καρολίνα και την Αριζόνα, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

Την περασμένη εβδομάδα, η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειχνε ότι οι δύο υποψήφιοι έδιναν μάχη στήθος με στήθος και στις τρεις Πολιτείες. Στη δημοσκόπηση μετείχαν πιθανοί ψηφοφόροι από έξι Πολιτείες (Φλόριντα, Αριζόνα, Βόρεια Καρολίνα, Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν και Πενσιλβάνια) οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην εκλογή του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 27 Οκτωβρίου-1ης Νοεμβρίου και στις έξι Πολιτείες.

Στη Φλόριντα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει ποσοστό 50% και ο Τραμπ 46%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση η διαφορά ήταν δύο μονάδες υπέρ του Μπάιντεν (49-47%), αλλά εντός του στατιστικού σφάλματος. Πάνω από 4 στους 10 (ποσοστό 41%) απάντησαν ότι έχουν ήδη ψηφίσει.

Στην Αριζόνα, ο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 49% έναντι 47% του Τραμπ, διαφορά εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση η διαφορά ήταν επίσης 2 μονάδες υπέρ του Μπάιντεν, στο 48-46%. Οι μισοί ψηφοφόροι (49%) έχουν ήδη ψηφίσει.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μπάιντεν προηγείται με 49% έναντι 48% του Τραμπ. Το 43% έχει ήδη ψηφίσει.

Στο Μίσιγκαν, ο Μπάιντεν αύξησε τη διαφορά στις 10 μονάδες (από 9 στην προηγούμενη δημοσκόπηση) και προηγείται με ποσοστό 52% έναντι 42% του Τραμπ. Το 37% έχει ήδη ψηφίσει.

Δέκα μονάδες υπέρ του Μπάιντεν (53-43%) είναι η διαφορά των δύο υποψηφίων και στο Ουισκόνσιν, με το 41% των ψηφοφόρων να έχει ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Στην Πενσιλβάνια ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 51% (από 50% στην προηγούμενη δημοσκόπηση) και ο Τραμπ 44% (από 45%). Το 25% έχει ψηφίσει.

Σε όλες τις Πολιτείες οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ο Μπάιντεν θα ήταν καλύτερος στη διαχείριση της πανδημίας και ο Τραμπ θα ήταν καλύτερος στη διαχείριση της οικονομίας.