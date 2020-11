Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει καταγγελία για χτύπημα ανηλίκου στο Γαλάτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλά για το περιστατικό στο Γαλάτσι, την τρομοκρατία στην Ευρώπη και την προστασία των πανεπιστημίων.

«Άδικο» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. το ότι οι συνάδελφοί του κατηγορούνται για χτύπημα ανηλίκου κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Γαλάτσι, την περασμένη Κυριακή.

Όπως είπε ο κ.Χρονόπουλος, πρόκειται για κατηγορία που «δεν προκύπτει από πουθενά αυτό».

«Κάτι τέτοιο θα ήταν τραγικό», σημείωσε και κάλεσε οποιονδήποτε έχει επώνυμα να καταθέσει κάτι, να το κάνει στη ΓΑΔΑ». «Δεν υπάρχει τέτοιου είδους μαρτυρία», επανέλαβε, εξηγώντας ότι, υπάρχει «μία περίπτωση ανηλίκου που αισθάνθηκε αδιαθεσία δύο ώρες μετά, προφανώς από τα χημικά».

Σχετικά με την επίθεση στη Βιέννη, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως, «ο,τιδήποτε μας ζητηθεί, θα είμαστε εκεί για να συνδράμουμε τις έρευνες των αρχών της Αυστρίας».

«Δεν υπάρχει συναγερμός στη χώρα μας για τέτοιες ενέργειες, είμαστε σε εγρήγορση λόγω της γενικότερης κατάστασης», απάντησε ερωτηθείς για το αν υπάρχει συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την επίθεση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, τόνισε ότι, «η εξασφάλιση της ομαλότητας στα Πανεπιστήμια είναι θέμα πολυπαραγοντικό».