Πολιτική

Κορονοϊός - Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: γενικό lockdown αν “ξεφύγει” η κατάσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μίλησε για τα νέα μέτρα και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Τι είπε για την επίθεση στον Πρύτανη.

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, μετά την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η Κυβέρνηση θα στηρίξει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που πλήττονται, εκφράζοντας την ελπίδα να αποδώσουν τα μέτρα - σε συνδυασμό με την ατομική ευθύνη - προκειμένου να αποφύγουμε ένα γενικό lockdown.

«Οι γιατροί βλέπουν πάντα το ακραίο υγειονομικό σενάριο και η Κυβέρνηση σταθμίζει το οικονομικό κόστος», εξήγησε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας πως όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, προτάθηκαν από την επιτροπή των επιστημόνων.

Σχολιάζοντας τις επισημάνσεις για τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε πως «παραλάβαμε 850 λεωφορεία στην Αττική, σήμερα είναι 1.150 και έρχονται άλλα 300 τις επόμενες εβδομάδες», συμπληρώνοντας πως έχει αυξηθεί η τηλεργασία και έχουν αλλάξει τα ωράρια προκειμένου να διευκολύνεται η ομαλή προσέλευση των εργαζομένων στις δουλειές τους.

Υπενθυμίζοντας την κριτική που δέχθηκε τον περασμένο Μάρτιο ότι έπρεπε να ακολουθηθεί το μοντέλο της Ισπανίας, υπογράμμισε πως αποδείχθηκε ότι η χώρα που είχε τη μικρότερη απώλεια θέσεων λόγω lockdown, ήταν η Ελλάδα. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη την είχε η Ισπανία.

«Αν κάπου τα μέτρα έχουν “τρύπα”, θα το διορθώσουμε», διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση οφειλών, είπε πως αναστέλλονται μόνο οι ρυθμισμένες οφειλές στην Εφορία που πρέπει να πληρωθούν τον Νοέμβριο.

Αναφορικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε πως για όσες επιχειρήσεις μπουν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι θα πάρουν το γρηγορότερο δυνατό τα 534 ευρώ.

«Ας μείνουμε στο αισιόδοξο σενάριο ότι θα αποδώσουν τα μέτρα» και θα φτάσουμε στο εμβόλιο προς το τέλος του χρόνου, σημείωσε, προσθέτοντας πως αν η κατάσταση “ξεφύγει”, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το γενικό lockdown.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε επίσης την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη, καταδικάζοντας το μακελειό που προκάλεσαν εξτρεμιστές μουσουλμάνοι. «Είναι πολλά πια τα περιστατικά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία του Ερντογάν είχε σχέση με τον ISIS», είπε και συμπλήρωσε εμφατικά πως «Αυτό που ζούμε είναι πόλεμος».

Στη συνέχεια έκανε λόγο για αφέλεια που επικρατούσε σχετικά με τα “ανοιχτά σύνορα”, εξαιτίας της οποίας έμειναν ανυπεράσπιστες οι κοινωνίες της Ευρώπης. Κανείς δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Ισλάμ, τόνισε, αλλά «οι μουσουλμάνοι θα πρέπει να σέβονται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».

Τέλος, όσον αφορά στην επίθεση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «αυτό που έγινε μας έχει σοκάρει» και συμπλήρωσε ότι στο εξής η Αστυνομία θα μπαίνει μέσα στα Πανεπιστήμια.

Οι ακαδημαϊκοί μας δάσκαλοι φοβούνται, είπε και έφερε ως παράδειγμα ότι ακόμη και το θύμα της επίθεσης δεν κατήγγειλε το περιστατικό. Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως δράστες θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.