Επίθεση στη Βιέννη: “φίλος” του ISIS ο νεκρός δράστης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του. Στα 20.000 τα βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές. Η επίσημη ενημέρωση.

Η χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Βιέννης διαπράχθηκε από τουλάχιστον έναν «ισλαμιστή», ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών και «συνιστά προσπάθεια αποδυνάμωσης της δημοκρατικής μας κοινωνίας, κάτι που δεν πρόκειται να αποδεχθούμε επ’ ουδενί», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου στις 06:00 (στις 07:00 ώρα Ελλάδας) τα νεότερα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται. Ο Καγκελάριος της Αυστρίας θα ηγηθεί εκτάκτου Υπουργικού Συμβουλίου, μετά το πέρας του οποίου θα απευθύνει διάγγελμα στο λαό της Αυστρίας.

Ο δράστης, «συμπαθών» του Ισλαμικού Κράτους, φόραγε ζώνη που έμοιαζε να περιέχει εκρηκτικά, η οποία όμως αποδείχθηκε πως ήταν ομοίωμα, και ήταν εφοδιασμένος με αυτόματο τουφέκι, ενώ ερευνάται το περιβάλλον του, αλλά δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, για να μην παρακωλυθεί της αστυνομίας.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι υπήρχαν και άλλοι δράστες, είπε ο υπουργός, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αστυνομίας έχουν μεταφορτωθεί από αυτόπτες μάρτυρες πάνω από 20.000 βίντεο, τα οποία σχετίζονται με την επίθεση, το 20% των οποίων έχει αξιολογηθεί ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στις 20:09 τοπική ώρα (21:09 ώρα Ελλάδας) δήλωσε ο πρόεδρος της αστυνομίας της Βιέννης Γκέρχαρντ Πιουρστλ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου το πρωί, ενώ, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή δημόσιας ασφάλειας, Φραντς Ρουφ, οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης το διαμέρισμα του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν περισσότεροι δράστες, είπε ο υπουργός. Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή είναι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε ο Πιουρστλ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σερβιτόρα σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή.

«Εάν έχετε τη δυνατότητα, μείνετε σπίτι – στην περίπτωση που δεν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους», υπάρχει επί του παρόντος αυξημένη παρακολούθηση του δημόσιου χώρου, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών και κάλεσε τους ανθρώπους να αποφύγουν σήμερα το κέντρο της Βιέννης, ενώ δεν θα είναι υποχρεωτική η προσέλευση των παιδιών στα σχολεία.

Τη στιγμή της επίθεσης, οι δρόμοι στο κέντρο της Βιέννης ήταν γεμάτοι κόσμο που, λόγω και της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή, ήθελε να βγει την παραμονή πριν από το δεύτερο lockdown που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα στην Αυστρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση διαπράχθηκε αρχικά σε έξι σημεία σε άμεση γειτνίαση με την οδό στην οποία βρίσκεται η Εβραϊκή Συναγωγή της Βιέννης.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες δύο Ελλήνων, του Δημήτρη Γκανιάρη και της Μιράντας Αποστολάκου, που βρέθηκαν στον τόπο του μακελειού.

Την επίθεση καταδίκασαν οι ηγέτες του κόσμου, μέσω μηνυμάτων τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και επικοινωνίας με την ηγεσία της Αυστρίας.