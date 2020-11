Κόσμος

Σεισμός στη Σμύρνη: μακραίνει η λίστα με τα θύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες κτήρια έχουν υποστεί ζημιές, με τις Υπηρεσίες να συνεχίζουν να δίνουν μάχη μέσα στα συντρίμμια.

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού στο Αιγαίο ο οποίος έπληξε την περασμένη Παρασκευή τη δυτική Τουρκία έφθασε σήμερα τους εκατό νεκρούς, ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Ο σεισμός, μεγέθους σχεδόν επτά βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 994 άνθρωποι, οι 147 από τους οποίους νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομεία, πρόσθεσε η AFAD.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν θύματα, κυρίως στα συντρίμμια πέντε κτιρίων που κατέρρευσαν στην επαρχία της Σμύρνης (Ιζμίρ).

Η πόλη που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα στην επαρχία είναι η Μπαϊράκλι, όπου ένα κοριτσάκι τριών ετών, η Ελίφ, και μια έφηβη 14 ετών, η Ιντίλ, σώθηκαν χθες Δευτέρα από σωστικά συνεργεία έπειτα από σχεδόν τέσσερις ημέρες στα συντρίμμια.

Δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί μερική ή ολοσχερή καταστροφή από τον ισχυρό σεισμό, που άφησε πάνω από 5.000 ανθρώπους άστεγους. Οι σεισμοπαθείς βρήκαν καταφύγιο σε σκηνές, στήνοντας αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Έχουν καταγραφεί περίπου 1.464 μετασεισμικές δονήσεις στην περιοχή ως αυτό το στάδιο, οι 44 από τις οποίες ήταν μεγέθους μεγαλύτερου από τους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.