Κορονοϊός: Συνωστισμός, χωρίς μάσκες και αποστάσεις σε εκκλησία (εικόνες)

"Πατείς με, πατώ σε" στην Μητρόπολη Αιγίου. Ιερείς και πιστοί, σχηματίζουν ουρές, για να ασπαστούν την εικόνα της Παναγίας, αμελώντας τα μέτρα προφύλαξης.

Κανένα μέτρο προστασίας για την μετάδοση του κορονοϊού δεν τηρήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Μητροπολιτικό Ναό του Αιγίου, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που έστειλε η Μητρόπολη Αιγίου, με αφορμή την επιστροφή της εικόνας της Τρυπητής στον Μητροπολιτικό Ναό του Αιγίου.

Οι ιερείς, ανάμεσά τους και οι δυο αρχιερείς της τοπικής εκκλησίας και οι πιστοί δεν φορούσαν μάσκα, ούτε τηρούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Στις ίδιες φωτογραφίες φαίνονται οι πιστοί που σχηματίζουν ουρές, ο ένας δίπλα – δίπλα με τον άλλο, για να ασπαστούν την εικόνα της Παναγίας, αμελώντας για τα μέτρα προφύλαξης από το κορονοϊό.

