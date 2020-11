Life

“Χαβάη 5-0”: Στα δικαστήρια ο Σεφερλής με τον σκηνοθέτη της ταινίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Σαρρής για την δικαστική διαμάχη με τον σκηνοθέτη της ταινίας "Χαβάη 5-0".