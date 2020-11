Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός: Διάσωση 4χρονης μετά από 91 ώρες (βίντεο)

Το κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κτιρίου που ισοπεδώθηκε από το “χτύπημα” του Εγκέλαδου.

Ένα κοριτσάκι, ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, που είχε θαφτεί ζωντανό κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου, που ισοπεδώθηκε από τον σεισμό της Παρασκευής, σώθηκε σήμερα, τέσσερις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σμύρνης.

«Ζήσαμε ένα θαύμα την 91η ώρα. Μέλη σωστικών συνεργείων έβαλαν την Αΐντα, ηλικίας τεσσάρων ετών, ζωντανή» από τα συντρίμμια, τόνισε ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τουντς Σογέρ, μέσω Twitter.

Οι διασώστες έβγαλαν καταχειροκροτούμενοι το κοριτσάκι από τα συντρίμμια κτιρίου στο προάστιο Μπαϊρακλί, το οποίο υπέστη το βαρύτερο πλήγμα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Νωρίτερα σήμερα η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων της σεισμικής δόνησης έφθασε πλέον τους 100 νεκρούς, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 994 άνθρωποι, οι 147 από τους οποίους συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.