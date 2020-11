Πολιτική

Πέτσας: δεν αποκλείεται lockdown σε όλη τη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τα νέα μέτρα και το ενδεχόμενο επιπλέον, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τα νέα έκτακτα μέτρα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος τόνισε ότι δεν αποκλείεται ένα γενικό lockdown σε όλη τη χώρα.

«Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο. Παίρνουμε τα μέτρα αυτά νωρίς για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο αισιόδοξο Δεκέμβριο», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος στα έκτακτα μέτρα, ενώ τόνισε ότι, δεν αποκλείεται ένα γενικό lockdown σε όλη τη χώρα.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έχει μεγάλη σημασία η τήρηση των μέτρων και προειδοποίησε ότι, «θα σκληρύνουν τα μέτρα αν δεν τα τηρήσουμε».

«Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο φόβος κινητοποιεί τις κοινωνίες», διαπίστωσε και αναφερόμενος στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, είπε πως «ό,τι περιορίζει την κινητικότητα είναι πιο δραστικό».

«Οι παραφωνίες είναι ικανές να τινάξουν στον αέρα τον σχεδιασμό», παρατήρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σχετικά με τις μετακινήσεις από νομό σε νομό, ανέφερε ότι, δεν έχει γίνει κάποια εισήγηση από τους ειδικούς, ωστόσο είναι ένα θέμα που εξετάζεται.

Αναφορικά με τα σχολεία, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει θέμα διασποράς και γι’αυτό παρέμειναν ανοικτά, ενώ σχετικά τα Λύκεια, σημείωσε ότι, αποφασίστηκε η τηλεκπαίδευση στις περιοχές με μεγάλη διασπορά του ιού.

Σχετικά με τις ΜΕΘ ο κ. Πέτσας είπε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στη Θεσσαλονίκη, στο σύστημα υγείας.