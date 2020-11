Life

Λάκης Λαζόπουλος: “Λύγισε” μιλώντας για την Τασούλα του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λάκης Λαζόπουλος μιλά για την επιτυχία, την σύζυγο του Τασούλα και την δύσκολη εποχή που βιώνουμε.