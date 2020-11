Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η “Δρόσω” αποκαλύπτει τα πάντα στον “Τάκη” για το παιδί και τη ζωή της στο Διαφάνι (βίντεο)

Συγκλονιστικό το αποψινό επεισόδιο. Δείτε αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή, "Το Πρωινό".

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με άλλο ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Τι θα δούμε σήμερα Τρίτη

Ύστερα από τις αποκαλύψεις της Δρόσως, η σχέση της με τον Τάκη μπαίνει σε νέες βάσεις. Όμως, ο κόσμος της δεν αργεί να γκρεμιστεί και πάλι ύστερα από μια τυχαία συνάντηση που θα έχει στους δρόμους της Αθήνας.

Κι ενώ η Ανέτ καταφέρνει, για πρώτη φορά, να προσεγγίσει ουσιαστικά τον Μελέτη ένα τηλεγράφημα από το Διαφάνι θα βάλει ξανά σε κίνδυνο τη σχέση τους. Ο Μπάμπης αποκαλύπτει στον Κυριάκο τον πραγματικό λόγο που ήρθε στο Διαφάνι. Πώς θα αντιδράσει ο πατέρας του μπροστά στον κίνδυνο να μπλέξουν όλοι άσχημα;

Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα ζουν τη δική τους αγωνία με την επικείμενη σύλληψη του Δούκα. Η Χριστίνα βρίσκει μια παράτολμη ιδέα, που θα μπορούσε να γλυτώσει την Ελένη από τα δεινά της. Ο Λάμπρος, ύστερα από το ανώνυμο τηλεφώνημα, συναντά τον Βόσκαρη.