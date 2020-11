Life

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Απόστολος Γκλέτσος

Εκτάκτως στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια ο Απόστολος Γκλέτσος. Υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Περιπέτεια υγείας για τον Απόστολο Γκλέτσο ο οποίος την Κυριακή μεταφέρθηκε στο εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Σύμφωνα με την εκπομπή "Το Πρωνό", ο ηθοποιός εμφάνισε υψηλό πυρετό και δύσπνοια ενώ στο νοσοκομείο διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού.

Ο Απόστολος Γκλέτσος υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού το οποίο βγήκε αρνητικό και πήρε εξιτήριο, ωστόσο θα παραμείμει σε 14ημερη καραντίνα. Ο ηθοποιός είναι σε στενή παρακολούθηση από τους γιατρούς.