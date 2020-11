Τεχνολογία - Επιστήμη

Αμερικανικές εκλογές - Politico: “ευαίσθητα” τα μηχανήματα αφής στην ψηφοφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάλυση του πολιτικού περιοδικού για τον επηρεασμό της διαδικασίας από τους τρόπους διεξαγωγής της ψηφοφορίας και του αποτελέσματος.

Παρά το γεγονός ότι η επιστολική ψηφοφορία προκάλεσε φόβους για εκλογική νοθεία ενεργοποιώντας δικαστικές διαμάχες στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, ενδεχόμενα προβλήματα με τα τεχνολογικά συστήματα των προεδρικών εκλογών, από τα μηχανήματα ψηφοφορίας μέχρι τις ηλεκτρονικές σελίδες των αποτελεσμάτων, μπορούν εύκολα να διαταράξουν την ψηφοφορία ή να σπείρουν αμφιβολίες για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, σχολιάζει το POLITICO.

H αμερικανική πολιτεία της Τζόρτζια χρησιμοποιεί αμφιλεγόμενες μηχανές ψηφοφορίας με οθόνη αφής για πρώτη φορά σε μία προεδρική εκλογή.

Στην κρίσιμης σημασίας πολιτεία της Πενσιλβάνια, όπου νέες μηχανές ψηφοφορίας παρουσίασαν προβλήματα την προηγούμενη χρονιά, αρκετές κομητείες έχουν τώρα ρυθμίσει τις μηχανές αυτές, ώστε να επιταχυνθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Ωστόσο, οι μηχανές ψηφοφορίας είναι ενδεχόμενο να παρουσιάσουν τεχνολογικά προβλήματα.

Σε παναμερικανικό επίπεδο, οι διακομιστές του διαδικτύου (σέρβερ), που αποθηκεύουν δεδομένα ψηφοφορίας και δημοσιοποιούν τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών, είναι ανοιχτοί στον κίνδυνο να παρουσιάσουν προσωρινές διακοπές λειτουργίας, προκαλώντας χάος στα εκλογικά τμήματα. Τα προβλήματα αυτά ενδέχεται να επιδεινώσουν τις ουρές των ψηφοφόρων κατά τη σημερινή ημέρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Επίσης ενδέχεται να εμποδίσουν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν, να τους αποθαρρύνουν ή να προκαλέσουν κλίμα αμφιβολίας για εκλογική νοθεία.

«Κάθε είδος παραπληροφόρησης σχετικά με την εκλογική τεχνολογία, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κακόβουλη ενέργεια, αποτελεί αιτία ανησυχίας» δήλωσε ο Έντι Πέρεζ διευθυντής ανάπτυξης της τεχνολογίας και ανοιχτών προτύπων στο Open Source Election Technology Institute, έναν οργανισμό υπέρ της εκλογικής τεχνολογίας.

Ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τους παραπάνω κινδύνους και κατά τους τελευταίους μήνες έχουν προειδοποιήσει την κοινή γνώμη να μην πιστεύει ισχυρισμούς που σπέρνουν ανησυχίες για διενέργεια κακόβουλων ηλεκτρονικών επιθέσεων στις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η οποιαδήποτε τεχνολογική δυσλειτουργία δεν μπορεί να αποτελεί απόδειξη κυβερνοεπίθεσης.

«Τα κακά πράγματα μερικές φορές συμβαίνουν» δήλωσε πρόσφατα ο Κρίστοφερ Κρεμπς υπεύθυνος της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υποδομών στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι οι ψηφοφόροι δεν πρέπει «να υπερβάλλουν με ισχυρισμούς που μεγαλοποιούν τη σημασία ασήμαντων γεγονότων».