Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Φράχτης γύρω από το Λευκό Οίκο (εικόνες)

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην προεδρική κατοικία και τη γύρω περιοχή.

Φράχτης έχει τοποθετηθεί περιμετρικά του Λευκού Οίκου, ενόψει της κορύφωσης της εκλογικής διαδικασίας και της ανακοίνωσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας.

Προετοιμασμένα είναι, την ίδια ώρα και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, που θωρακίζονται, για να γλιτώσουν ζημιές από τυχόν διαδηλώσεις.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές έχουν τοποθετήσει προστατευτικά και τα στα περίπτερα που έχουν στηθεί στο Πάρκο Λαφαγιέτ, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

Εκεί, ήταν που τον περασμένο Ιούνιο οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ώστε ο Τραμπ να περπατήσει και να φωτογραφηθεί σε εκκλησάκι.

Άλλωστε, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ουκ ολίγες οργανώσεις έχουν αιτηθεί αδειών για διαδηλώσεις τη μέρα των εκλογών και τις επόμενες.