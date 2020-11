Κόσμος

Τραμπ: Πολύ επικίνδυνη η απόφαση για καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων

Με πυρά στις επιστολικές ψήφους έκλεισε την προεκλογική του εκστρατεία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταφέρεται εδώ και μήνες εναντίον της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μέσω ταχυδρομείου, καθώς διατείνεται ότι θα διευκολύνει τη νοθεία στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης προσπάθειας των Δημοκρατικών να του «κλέψουν» τη νίκη στις σημερινές προεδρικές εκλογές, κλιμάκωσε χθες Δευτέρα τη ρητορική του, χαρακτηρίζοντας «πολύ επικίνδυνη» πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που κατ’ αυτόν ενδέχεται να πυροδοτήσει «βία στους δρόμους».

Το δικαστήριο προ ημερών επέτρεψε στην Πενσιλβάνια, πολιτεία που συγκαταλέγεται σε αυτές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, να καταμετρήσει θεωρώντας έγκυρες τις ψήφους που θα φθάσουν μέσω ταχυδρομείου ως και τρεις ημέρες μετά την διεξαγωγή των εκλογών, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερων δικαστηρίων έπειτα από προσφυγή των Ρεπουμπλικάνων εναντίον της απόφασης των τοπικών αρχών.

«Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια είναι πολύ επικίνδυνη», έκρινε ο Τραμπ σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «πολύ» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Θα επιτρέψει αχαλίνωτη και ανεξέλεγκτη απάτη και θα υπονομεύσει ολόκληρο το νομικό μας σύστημα. Θα προκαλέσει επίσης βία στους δρόμους. Κάτι πρέπει να γίνει!», ανέφερε ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, που εξελέγη πρόεδρος το 2016.

Λίγη ώρα αργότερα, η διαχείριση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης τοποθέτησε ειδική σήμανση στο μήνυμα αυτό εμποδίζοντας την αναδημοσίευσή του στην πλατφόρμα, το λεγόμενο retweet. Η σήμανση αναφέρει ότι «το περιεχόμενο αυτού του tweet αμφισβητείται εν μέρει ή στο σύνολό του και μπορεί να είναι παραπλανητικό σχετικά με εκλογικές ή άλλες πολιτικές διαδικασίες».

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook τοποθέτησε με τη σειρά του ειδική σήμανση στο μήνυμα όταν αναρτήθηκε, πανομοιότυπο, από τον πρόεδρο ή την ομάδα του στον λογαριασμό του σε αυτόν τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχουν ενδείξεις, που πολλαπλασιάζονται, ότι η έκβαση των σημερινών προεδρικών εκλογών ίσως κριθεί στα δικαστήρια, με την εκστρατεία του Τραμπ να καθιστά σαφές πως θα καταθέσει σωρεία προσφυγών αμέσως. Η ομάδα του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν έχει επίσης ετοιμάσει μια ολόκληρη στρατιά δικηγόρων.

Στην πιο πρόσφατη δικαστική υπόθεση για την ψηφοφορία, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε πως 127.000 ψήφοι που κατατέθηκαν στο Τέξας από πολίτες μέσα από τα αυτοκίνητά τους (σε εκλογικό κέντρο drive-thru), προκειμένου να αποτραπούν μολύνσεις από τον κορονοϊό, είναι έγκυρες και θα καταμετρηθούν. Οι Ρεπουμπλικάνοι στην πολιτεία επιχειρηματολογούσαν ότι τα ψηφοδέλτια αυτά έπρεπε να θεωρηθούν άκυρα.

Τραμπ και Μπάιντεν θα συνεχίσουν την προεκλογική εκστρατεία τους ακόμη και σήμερα Τρίτη, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, με την ελπίδα να πείσουν τους τελευταίους αναποφάσιστους.

Ο Ρεπουμπλικάνος, σε μειονεκτική θέση στις δημοσκοπήσεις, μιλά περί κινδύνου «νοθείας» για μήνες, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό. Επανήλθε στις ομιλίες που έκανε χθες στο σενάριο αυτό, παρότι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι οι εκλογικές απάτες είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο με πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στις ΗΠΑ.

Στην τελική ευθεία της εξαιρετικά πολωμένης προεκλογικής εκστρατείας, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας, ο Μπαράκ Ομπάμα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας του επί οκτώ χρόνια αντιπροέδρου του.