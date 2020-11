Life

“Παρουσιάστε!”: Θα σώσουν οι δύο διοικητές το στρατόπεδο από την πανωλεθρία; (εικόνες)

Ακόμη ένα σπαρταριστό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παρουσιάστε!" έρχεται απόψε, στις 21:00, για να χαρίσει στους τηλεθεατές στιγμές χαλάρωσης και γέλιου.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Η «τελετή παράδοσης» του Αμερικανικού εξοπλισμού συνεχίζεται και οι δύο διοικητές έχουν μείνει με τον αναίσθητο εκπρόσωπο των Αμερικανών στα χέρια τους μετά από μια γερή δόση υπνωτικού από τον Παπανίδη.

Τουλάχιστον τώρα έχουν χρόνο για να φτιάξουν το καταραμένο μηχάνημα. Αλλά πού να 'ξεραν ότι ο Έλτον και ο Καρυπίδης έχουν μείνει από λάστιχο στη μέση του πουθενά με το ρημάδι το μηχάνημα στα χέρια.

Με τον χρόνο να τρέχει και τον Ταξίαρχο να αναμένεται από στιγμή σε στιγμή για να γνωρίσει τον αναίσθητο «Αμερικανό», ο Μέγας παίρνει την ευθύνη να βρει τον αγνοούμενο Καρυπίδη. Θα καταφέρουν οι δύο διοικητές να αφήσουν στην άκρη την έχθρα τους και να σώσουν το στρατόπεδο από την πανωλεθρία;

Στον ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος

Στον ρόλο του εκπροσώπου των Αμερικανών, o Θανάσης Βλαβιανός.





