Οικονομία

Ισπανία: ο κορονοϊός “βούλιαξε” τον τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό είναι το ποσοστό της μείωσης των αφίξεων τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 87% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, καθώς οι περιορισμοί που σχετίζονται με την απότομη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού αποθάρρυναν πολλούς από το να ταξιδέψουν.

Για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, περίπου 16,8 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ισπανία, περίπου 75% λιγότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία INE.

Οι τουρίστες δαπάνησαν 90% λιγότερα χρήματα τον Σεπτέμβριο συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με την INE.