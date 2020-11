Κόσμος

Γαλλία: Με κορονοϊό ο δράστης της επίθεσης στη Νίκαια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον ιό βρέθηκε ο Τυνήσιος που μαχαίρωσε και σκότωσε τρεις ανθρώπους. Νοσηλεύεται τραυματισμένος από τα πυρά αστυνομικών.

Ο άνδρας που σκότωσε την Πέμπτη τρεις ανθρώπους με μαχαίρι σε εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, εξετάστηκε και βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή που δημοσίευσε η εφημερίδα “Le Figaro”.

Η διάγνωση ότι έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες την ανάκριση του 21χρονου Τυνήσιου Μπραχίμ Ισάουϊ, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από τα πυρά που δέχθηκε από αστυνομικούς. «Ακόμη δεν έχει ανακριθεί, ενώ η πρόγνωση για την κατάσταση της υγείας του παραμένει ακόμη αβέβαιη», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας άλλη πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο 21χρονος Ισάουϊ, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου - βία και ναρκωτικά - είχε φύγει στα μέσα Σεπτεμβρίου από την πόλη Σφαξ, στην κεντρική Τυνησία, όπου ζούσε μαζί με την οικογένειά του. Η μητέρα του νεαρού, ο οποίος επισκεύαζε μοτοσικλέτες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως «Δεν έβγαινε από το σπίτι και δεν είχε επαφές με τον έξω κόσμο».

Όταν έφτασε στην νήσο Λαμπεντούζα, στην Ιταλία, ο Ισάουϊ τέθηκε σε καραντίνα μαζί με σχεδόν 400 μετανάστες που επέβαιναν στο πλοίο “Rhapsody”, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, προτού μεταβεί στο Μπάρι, στη νοτιοανατολική Ιταλία, στις 9 Οκτωβρίου. Από την έρευνα έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ότι αυτός έφτασε στη Νίκαια την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την επίθεση.

Οι ερευνητές της Αστυνομίας εστιάζουν τις έρευνές τους σε δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στα πράγματά του και αναμένουν τα στοιχεία των ερευνών που γίνονται στην Τυνησία για να διευκρινίσουν την διαδρομή που ακολούθησε, να μάθουν τον λόγο που έκανε το ταξίδι αυτό και να βρουν αν είχε συνεργούς. Από τα έξι πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ένα μόνο εξακολουθεί να κρατείται. Πρόκειται για έναν 29χρονο Τυνήσιο, ο οποίος είχε ταξιδέψει μαζί με τον Ισάουϊ με το πλοίο με το οποίο έφτασε στην Λαμπεντούζα.

Η αιματηρή επίθεση είναι η τρίτη που διαπράττεται στη Γαλλία μετά την αναδημοσίευση στις αρχές του Σεπτεμβρίου σκίτσων του Μωάμεθ στην σατιρική εφημερίδα “Charlie Hebdo” με αφορμή τη δίκη για τις επιθέσεις του Ιανουαρίου του 2015 στο Παρίσι