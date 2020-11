Κόσμος

Επίθεση στη Βιέννη: Σε τριήμερο πένθος η Αυστρία

Νεότερα στοιχεία για τον νεκρό δράστη της πολύνεκρης επίθεσης. Επιπλέον συλλήψεις για το τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο δράστης της επίθεσης στη Βιέννη ήταν ένας 20χρονος άνδρας που είχε καταδικασθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, δήλωσε ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ, ενώ η αυστριακή κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Ο άνδρας αυτός ήταν πολίτης της Αυστρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στο αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ επιβεβαίωσε πληροφορία που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων APA ότι ο δράστης είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 22 μηνών τον Απρίλιο 2019, αφού αποπειράθηκε να ταξιδέψει στην Συρία για να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε σήμερα η αυστριακή κυβέρνηση. Τον Δεκέμβριο 2019 αποφυλακίσθηκε πρόωρα λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Ο 20χρονος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία κοντά στην εκκλησία Ζανκτ Ρούπρεχτ στην Βιέννη.

Η αυστριακή αστυνομία έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε 15 κατοικίες και έχει θέσει υπό κράτηση άτομα που συνδέονται με τον ύποπτο, σύμφωνα με τον Νέχαμερ.

Στο μεταξύ, η αυστριακή κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά την τρομοκρατική επίθεση, την οποία έχουν καταδικάσει οι ηγέτες του κόσμου.

«Οι σκέψεις μας και η συμπόνια μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους σ' αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες για τη δημοκρατία της Αυστρίας», δήλωσε ο Κουρτς πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το εθνικό πένθος θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, αποφάσισε η κυβέρνηση.

Ακόμα δύο συλλήψεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην πόλη Ζανκτ Πέλτεν στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιθέσεις της Βιέννης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA επικαλούμενο πληροφορίες της αυστριακής αστυνομίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας Kurier, βαριά οπλισμένες αστυνομικές δυνάμεις επέδραμαν και ερεύνησαν δύο σπίτια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που έδωσε νωρίς το πρωί, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ ανακοίνωσε ότι η αστυνομία σκότωσε έναν δράστη, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ως συμπαθών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο, τόσο οι αρχές ασφαλείας, όσο και οι αυτόπτες μάρτυρες δεν είναι σε θέση να αποκλείσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στην τρομοκρατική επίθεση.

