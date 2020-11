Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: η καραντίνα αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης... στις γυναίκες!

Ξαφνιάζουν τα ευρήματα της έρευνας για τις κατηγορίες γυναικών που κινδυνεύουν περισσότερο. Γιατί ισχύουν άλλα δεδομένα για τους άντρες.

Οι γυναίκες που είναι κοινωνικά απομονωμένες, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ οι άνδρες όχι στον ίδιο βαθμό, σύμφωνα με μια νέα καναδική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια 'Αναλιν Κόνκλιν του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα υπέρτασης "Journal of Hypertension", σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», ανέλυσαν στοιχεία για 28.238 άτομα ηλικίας 45 έως 85 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με τις παντρεμένες, οι ανύπαντρες είχαν 28% μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτασης, οι διαζευγμένες 21%, ενώ οι χήρες 33%. Επίσης, σε σχέση με όσες είχαν τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα επαφών, εκείνες με τις λιγότερες κοινωνικές διασυνδέσεις είχαν 15% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν υπέρταση.

Η σχέση κοινωνικών επαφών-υπέρτασης είναι πολύ μικρότερη στους άνδρες. Όσοι ζούσαν μόνοι τους, είχαν μάλιστα μικρότερο κίνδυνο υπέρτασης σε σχέση με τους παντρεμένους ή όσους συζούσαν, ενώ ούτε το μέγεθος του δικτύου κοινωνικών επαφών φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο για τους άνδρες, όσον αφορά τουλάχιστον την αρτηριακή πίεση τους.

Στη μελέτη ως υπέρταση ορίστηκε η πίεση άνω 140/90 mmHg ή των 130/80 mmHg στους διαβητικούς και εκείνους που έκαναν θεραπεία με αντι-υπερτασικά φάρμακα.