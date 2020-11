Οικονομία

Τουρκία: Αύξηση του πληθωρισμού και “βουτιά” της λίρας

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τις τουρκικές Αρχές δεν αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία αυξήθηκε στο 11,89% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο από 11,75% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα - υψηλότερα από τον επίσημο στόχο για ένα εύρος περί το 5% - διατηρώντας την πίεση για σφιχτή νομισματική πολιτική. Η τουρκική κεντρική τράπεζα απρόσμενα διατήρησε σταθερά τα επιτόκια τον Οκτώβριο στο 10,25%, σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που κινείτο ο πληθωρισμός όλο το έτος. Στον διψήφιο πληθωρισμό και τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια οφείλεται εν μέρει η υποχώρηση της τουρκικής λίρας σε χαμηλά επίπεδα - ρεκόρ.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,13% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές των ρούχων και των υποδημάτων που εκτινάχθηκαν 6,81% μέσα στον μήνα, με τις τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών να σκαρφαλώνουν 3,03%. Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε 3,55% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο και κατά 18,20% σε ετήσια βάση.

Το τουρκικό νόμισμα υποχώρησε στο νέο χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ των 8,4540 λιρών ανά δολάριο μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ενώ έχει κάνει βουτιά 30% έναντι του αμερικανικού νομίσματος φέτος, που είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, προκαλώντας αύξηση του πληθωρισμού μέσω των εισαγωγών που τιμολογούνται σε σκληρά νομίσματα.

Οι τιμές παρέμειναν υψηλές και λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των τιμών των τροφίμων, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα να αναθεωρήσει την περασμένη εβδομάδα την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους στο 12,1% από το 8,9%. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Μουράτ Ουζάλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός έως το τέλος του έτους.