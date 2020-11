Υγεία - Περιβάλλον

Πρόβλεψη Αρκουμανέα για πάνω από 2000 κρούσματα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τα αυξημένα κρούσματα, τις μετακινήσεις και το στόχο για σταθεροποιήση των κρουσμάτων.

Πρόβλεψη για πάνω από 2000 κρούσματα σήμερα έκανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, μετά το «μειωμένο χθεσινό αριθμό, όπως συμβαίνει τις Δευτέρες».

Ο Παναγιώτης Αρκουμανένας σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ απέδωσε τη διασπορά του κορονοϊού στις μετακινήσεις.

«Να δούμε τις επόμενες ημέρες αν θα καταφέρουμε έστω σταθεροποίηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα», ανέφερε σχετικά, επιμένοντας να υπενθυμίζει ότι αν οι υπερμεταδότες είναι το 10% η διασπορά που προκαλούν φτάνει στο 80%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, υπάρχει σχεδιασμός για μαζικά rapid tests ο οποίος σύντομα θα περιλαμβάνει νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ενώ οι κινητές μονάδες συνεχίζουν στη Βόρεια Ελλάδα, με επόμενους σταθμούς την Κομοτηνή και τη Δράμα.

«Πρώτη μας προτεραιότητα για να προφυλάξουμε το σύστημα υγείας, είναι οι ευπαθείς ομάδες », τόνισε.