“Η Φαμίλια”: Η επέτειος γάμου και το καλό παράδειγμα (εικόνες)

Σε νέες περιπέτειες Τετάρτη και Πέμπτη... "Η Φαμίλια". Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Επέτειος γάμου»

Η επέτειος γάμου της Μαίρης και του Γιάννη πλησιάζει. Ο Γιάννης, όχι μόνο δε θυμάται την ημερομηνία, αλλά εκείνη την ημέρα έχει κανονίσει να ασχοληθεί με το νέο του χόμπι, το κυνήγι θησαυρών! Και ενώ οι πεθερές δεν βρίσκουν λόγο το ζευγάρι να γιορτάσει τον γάμο του, η Μαίρη και ο Γιάννης ψάχνουν τρυφερά χαϊδευτικά για το πώς θα απευθύνεται ο ένας στον άλλον, μπροστά σε φίλους. Τι γίνεται, όμως, όταν ο Γιάννης δεν ξέρει τι δώρο επετείου να πάρει στη Μαίρη; Και τι γίνεται όταν τα δώρα της Μαίρης δημιουργούν στον Γιάννη ψυχολογικά προβλήματα;

Τέλος, είναι γεγονός: η Λίτσα ζηλεύει τον Στάθη σε υπερθετικό βαθμό και ο Γιάννης δεν ξέρει να διαλέγει λαχανικά!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το καλό παράδειγμα»

Η Μαίρη μαλώνει τον Γιωργάκη που μιμείται τους φίλους του, ενώ και η ίδια μιμείται τις δικές της φίλες. Η Μαίρη και ο Γιάννης οφείλουν να είναι το «καλό παράδειγμα» για τα παιδιά τους και κάνουν ό,τι μπορούν γι’ αυτό. Η Έλλη θέλει να την αφήσουν να πάει στη Χαλκίδα με την παρέα της για Σαββατοκύριακο και θα κάνει τα πάντα για να το καταφέρει! Η Τζο κακομαθαίνει την αγαπημένη της εγγονή Έλλη και η Δέσποινα κακομαθαίνει την αγαπημένη της εγγονή, Άννα. Τον Γιωργάκη τον κακομαθαίνουν όλοι!

