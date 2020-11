Οικονομία

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Πότε αρχίζει η καταβολή της επιδότησης δανείου

Περισσότεροι από 160.000 δανειολήπτες που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας υπέβαλαν αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Γέφυρα" μέσω του οποίου το κράτος επιδοτεί τις δόσεις δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία έως και 90%. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου η πληρωμή της επιδότησης της δόσης του δανείου για 9 μήνες. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το κράτος.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με την υποβολή, συνολικά, 160.467 αιτήσεων, ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία κατάθεσης αίτησης στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω κρατικής επιδότησης, σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην Α' κατοικία.

Ο αριθμός αυτός αποδεικνύει τη μεγάλη απήχηση και την επιτυχία του προγράμματος, το οποίο, για πρώτη φορά, επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες. Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του είναι ότι στους 3 μήνες λειτουργίας του, δηλαδή από τις 3 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε 23 φορές μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων, σε σύγκριση με το προσωρινό πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης, το οποίο διήρκεσε 13 μήνες.

Πλέον, και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, περνάμε στη φάση καταβολής της κρατικής επιδότησης της δόσης του δανείου, για 9 μήνες. Καταβολή που θα ξεκινήσει:

Από τον τρέχοντα μήνα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής δόσεων.

Μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμής δόσεων, κατόπιν συνεννόησης του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για εξυπηρετούμενο δάνειο το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αναστολής πληρωμής.

Μετά τη συμφωνία του δανειολήπτη με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για μια νέα, βιώσιμη ρύθμιση της οφειλής του, για μη εξυπηρετούμενο δάνειο .

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.

Ενώ, η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Εάν, τέλος, το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φθάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει να καταβάλλεται το αργότερο εντός του Ιανουαρίου του 2021.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον:

6 μηνών, για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες κατά την 29η.2.2020,

12 μηνών, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η.2.2020 τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί,

18 μηνών, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η.2.2020 τα οποία έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

12 μηνών, για δάνεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω κατηγοριών, στα οποία η δόση δεν έχει ορισθεί σε μηνιαία βάση.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι δανειολήπτες θα κληθούν να επιστρέψουν την κρατική επιδότηση.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχεται ουσιαστική στήριξη στους δανειολήπτες που δοκιμάζονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και έχουν δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία, αποφεύγεται η διόγκωση των δανειακών υποχρεώσεών τους και παράλληλα ενισχύεται η κουλτούρα πληρωμών.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση, με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» και την εναρμόνιση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, αποδεικνύει ότι προσεγγίζει το ζήτημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων.

Χρήσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr). Επίσης, στα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά, οι πολίτες μπορούν να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη στα θέματα διαχείρισης των οφειλών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού για (τηλε)συνάντηση, καλώντας στο τηλέφωνο 213 212 5730.