Πολιτική

ICAO: “Χαστούκι” στην Τουρκία για τον προκλητικό χάρτη

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας “αδειάζει” την Άγκυρα αναφορικά με τις αρμοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο.

Δεν υφίσταται καμία αλλαγή στα ισχύοντα όρια και αρμοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) Αθηνών, υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η γενική γραμματέας του ICAO, Φανγκ Λιού, στην απαντητική της επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, αναφορικά με τον πρόσφατα εκδοθέντα παράνομο τουρκικό κανονισμό για τα όρια και αρμοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) Αθηνών, υπογραμμίζει ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στα όρια και αρμοδιότητες SAR Αθηνών, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά το δίκαιο της ελληνικής θέσης.

Στην εν λόγω επιστολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κα Λιού επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση τροποποίησης των ορίων αυτών από την τουρκική πλευρά και ότι εν πάσει περιπτώσει τα όρια μπορούν να τροποποιηθούν μόνο εάν υπάρχει συμφωνία από όλα τα κράτη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Ελλάδας.