Μητσοτάκης προς βουλευτές ΝΔ: Δεν εφησυχάζουμε από τις δημοσκοπήσεις

«Μας έτυχαν πολλά μαζεμένα, θέλω όμως να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου από τον τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι σε δύσκολες συνθήκες και με τη Βουλή να λειτουργεί με άλλους κανόνες, μπορέσαμε και τηρήσαμε τον κοινοβουλευτικό μας προγραμματισμό σχετικά με την ψήφιση πολύ σημαντικών νομοσχεδίων. Και θα κινηθούμε ακριβώς στους ίδιους ρυθμούς, όπως έχω προδιαγράψει και στην ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη και για το επόμενο εξάμηνο», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους βουλευτές της ΝΔ, αναφερόμενος στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Έχουμε μία σειρά από εμβληματικά νομοσχέδια τα οποία πρέπει να ψηφιστούν, κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί και πριν από τα Χριστούγεννα και είναι πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση να μην ανασταλεί το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης λόγω COVID», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός.

«Το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω και σήμερα, προφανώς και δεν επαναπαυόμαστε. Δεν εφησυχάζουμε από τις δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε ότι ως Κυβέρνηση έχουμε ένα απόθεμα εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας, όμως έχουμε υποχρέωση κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να τα διορθώνουμε και να προχωράμε μπροστά», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «είναι υποχρέωσή σας να “ενοχλείτε” και την κυβέρνηση, όποτε κρίνετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ή αστοχίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο ρόλο που έχει η Κ.Ο. στην επικοινωνία της Κυβέρνησης με την κοινωνία, ζήτησε από τους βουλευτές να συνεχίσουν πιο ουσιαστικά και πιο παραγωγικά τη συνεργασία τους με τα Υπουργεία, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ειδικό ρόλο που έχουν τα στελέχη της Κ.Ο., τα οποία προέρχονται από επιβαρυμένες περιοχές.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, η οποία άνοιξε με εισήγηση του Γραμματέα της Κ.Ο. Σταύρου Καλαφάτη, έλαβαν το λόγο 30 βουλευτές, ενώ όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεδριάζει πλέον σε τακτική βάση με τη χρήση της τεχνολογίας.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μας έτυχαν πολλά μαζεμένα, θέλω όμως να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου από τον τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι σε δύσκολες συνθήκες και με τη Βουλή να λειτουργεί με άλλους κανόνες, μπορέσαμε και τηρήσαμε τον κοινοβουλευτικό μας προγραμματισμό σχετικά με την ψήφιση πολύ σημαντικών νομοσχεδίων. Και θα κινηθούμε ακριβώς στους ίδιους ρυθμούς, όπως έχω προδιαγράψει και στην ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη και για το επόμενο εξάμηνο.

Έχουμε μία σειρά από εμβληματικά νομοσχέδια τα οποία πρέπει να ψηφιστούν, κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί και πριν από τα Χριστούγεννα και είναι πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση να μην ανασταλεί το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης λόγω COVID.

Όμως, στις δύσκολες συνθήκες αυτές, δεν απαιτείται μόνο τακτική παρουσία στη Βουλή, απαιτείται και πολύ στενή επαφή με τις εκλογικές σας περιφέρειες, καθώς περνάμε μέσα από μία βαθιά οικονομική κρίση και η επικοινωνία της πολιτικής της κυβέρνησης, είτε στο μέτωπό της δημόσιας υγείας, είτε στο μέτωπό της οικονομίας, πρέπει να είναι πολύ τακτική και η Κοινοβουλευτική Ομάδα προφανώς έχει και αυτόν τον ρόλο, να απορροφά τους ευνόητους και αυτονόητους κοινωνικούς κραδασμούς, που αναπόφευκτα μία τέτοια κρίση θα δημιουργήσει.

Το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω και σήμερα, προφανώς και δεν επαναπαυόμαστε. Δεν εφησυχάζουμε από τις δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε ότι ως Κυβέρνηση έχουμε ένα απόθεμα εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας, όμως έχουμε υποχρέωση κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να τα διορθώνουμε και να προχωράμε μπροστά.

Υπάρχει επίσης και ένας ειδικός ρόλος για τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές. Είτε περιοχές στις οποίες αναγκαστήκαμε να πάρουμε τα έκτακτα, πιο σκληρά μέτρα, όπως αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, είτε για βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, βλέπω τον Χριστόδουλο στη Σάμο στο σεισμό, στην Καρδίτσα, στην Εύβοια, στην Κεφαλονιά. Είναι χρέος σας όχι μόνο να παρακολουθείτε την πρόοδο των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων, αλλά και είναι υποχρέωσή σας να “ενοχλείτε” και την κυβέρνηση, όποτε κρίνετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ή αστοχίες.

Νομίζω ότι στο μέτωπο αυτό μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε πάει άσχημα και έχουμε κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι Κυβερνήσεις στο παρελθόν. Ξέρω, και σκοπός μου είναι πάντα η συνεργασία σας με τα Υπουργεία να είναι πιο ουσιαστική, πιο παραγωγική - και εκεί μπορούμε ενδεχομένως να γινόμαστε καλύτεροι. Και βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά ότι και η δική μου πόρτα λόγω κορονοϊού μπορεί να είναι μισάνοιχτη, η οθόνη μου είναι πάντα ανοιχτή πάντως. Και ξέρετε ότι ο κάθε βουλευτής ο οποίος θέλει να με συναντήσει, θέλει να έχει επαφή μαζί μου, χωρίς καμία χρονοτριβή επιχειρώ είτε να τον βλέπω δια ζώσης είτε να συνομιλώ μαζί του.»