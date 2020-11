Αθλητικά

Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται με μεγάλα παιχνίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάντσεστερ Σίτι-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Αϊντχόφεν και Ζόρια Λουγκάνσκ-ΑΕΚ με 0% γκανιότα από το Pamestoixima.gr στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους



Ο πρώτος γύρος των ομίλων των Κυπέλλων Ευρώπης ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Οι τρεις ελληνικές ομάδες δίνουν δυνατά παιχνίδια στην τρίτη αγωνιστική.

Στο Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει, σήμερα στις 22:00, στο Etihand την πρωτοπόρο του τρίτου ομίλου Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με τη Μαρσέιγ και θα προσπαθήσουν να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Σίτι, στο θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι τους στον όμιλο.

Κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση δίνει ο ΠΑΟΚ

Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται, την Πέμπτη στις 19:55, στην Τούμπα την Αϊντχόφεν σ’ έναν αγώνα μεγάλης βαθμολογικής σημασίας.

Ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες στον πέμπτο όμιλο. Η Αϊντχόφεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ στην τρίτη με 2 πόντους.

Με νίκη ο ΠΑΟΚ θα περάσει την ολλανδική ομάδα και θα κάνει μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Την πρώτη νίκη στον όμιλό της κυνηγάει η ΑΕΚ

Στον έβδομο όμιλο του Europa League, η ΑΕΚ κυνηγάει την πρώτη της νίκη, την Πέμπτη στις 22:00, στην Ουκρανία κόντρα στη Ζόρια Λουγκάνσκ. Και οι δύο ομάδες ηττήθηκαν στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει τα δύο σερί παιχνίδια που θα δώσει με τους Ουκρανούς για να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα στους αγώνες, Μάντσεστερ Σίτι-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Αϊντχόφεν, Ζόρια Λουγκάνσκ-ΑΕΚ, στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Η διαφορά νίκης και τα σκορ πολλαπλών επιλογών

Οι παίκτες του Pamestoixima.gr έχουν πολλές στοιχηματικές επιλογές για να ποντάρουν στα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο Champions League και το Europa League.

Ανάμεσά τους είναι και τα ειδικά στοιχήματα για τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τον σκόρερ του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει.

Προσφέρονται ακόμα ειδικά στοιχήματα για το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ και πολλά άλλα.