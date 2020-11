Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μέτρα και στον Στρατό

Οι αλλαγές που φέρνει στις Ένοπλες Δυνάμεις ο κορονοϊός. Αναλυτικά η λίστα με τα μέτρα προστασίας.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, έχει λάβει μια σειρά από μέτρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η λίστα με τα μέτρα για τον κορονοϊό στο στρατό

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το σύνολο του προσωπικού, σε όλους τους κλειστούς και εξωτερικούς χώρους.

Στα μέσα μεταφοράς προσωπικού επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα, ενώ το σύνολο των επιβαινόντων οφείλει να φέρει μάσκα.

Τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης και κατά την κρίση των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων θα λάβουν επιπρόσθετα διοικητικά μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στις στρατιωτικές υπηρεσίες στις οποίες υπάρχει επαφή με το κοινό, η εξυπηρέτησή θα γίνεται κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά με προγραμματισμένα ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης.

Αναστέλλεται εντός Στρατιωτικών χώρων και στις Λέσχες η λειτουργία της εστίασης. Αντί αυτού θα παρέχονται για κατανάλωση μόνο προϊόντα σε συσκευασία.

Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.

Η άδεια ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων θα χορηγηθεί τον τελευταίο μήνα της θητείας τους.

Συνεχίζεται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό που τη δικαιούται, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν.

Συνεχίζεται η αναστολή συγκεντρώσεων προσωπικού, η πραγματοποίηση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων και επισκέψεων, καθώς και η διάθεση προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται συμμετοχή, θα παρέχονται σχετικές οδηγίες.

Οι τελετές πάσης φύσεως (παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων, ορκωμοσίες κ.τλ.) θα εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία και τμήματα απόδοσης τιμών, χωρίς προσκεκλημένους και η παράδοση αναμνηστικών θα γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Οι ορκωμοσίες στρατευσίμων θα εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε δύο ημέρες, με ισομερή διαχωρισμό νεοσυλλέκτων οπλιτών και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

Σε όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους των Μονάδων – Υπηρεσιών θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Το ΓΕΣ συνεχίζει την κατασκευή συλλογών με αντισηπτικό, μάσκες και γάντια για την κάλυψη των αναγκών κατάταξης ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των Κλάδων των ΕΔ.

Επιπρόσθετα και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού καθορίζονται τα κάτωθι:

Αναστέλλεται η λειτουργία της 9ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του ΙΔΕ και της 5ης ΕΣ του ΙΔΕ-ΤΕΑΜΥ.

Θα εφαρμοσθεί διδασκαλία πλήρους τηλεκπαίδευσης στην 73η ΕΣ Κανονικής Φοίτησης της ΣΕΘΑ και την 18η ΕΣ της ΑΔΙΣΠΟ.

Η ΣΣΑΣ και η ΣΑΝ θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα των αντίστοιχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όσον αφορά στην εφαρμογή τηλεκπαίδευσης.

Θα γίνεται ευρεία εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, όπου είναι εφικτό, στις σχολές αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ αλλά και των Γενικών Επιτελείων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ.

Το στρατιωτικό προσωπικό που εμπλέκεται με την εκπαίδευση των σπουδαστών των Σχολών και των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, θα απασχολείται εκ περιτροπής κατά την κρίση των Διοικητών, ενώ θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής από τους μαθητές, τις μαθήτριες και το υπόλοιπο προσωπικό τους (τραπεζοκόμοι, μάγειρες, βοηθητικό προσωπικό, στρατιωτικό προσωπικό).

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η τήρηση των ανά περιοχή επιπρόσθετων μέτρων σύμφωνα με τα κατά τόπους επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, από όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, όπως αναγράφονται στον «Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας» της Ελληνικής Κυβέρνησης (https://covid19.gov.gr).

Τέλος επισημαίνεται ότι αποτελεί ατομική ευθύνη η σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της ατομικής υγιεινής, στη χρήση μάσκας και στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.