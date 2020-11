Πολιτισμός

Μενδώνη: δεν χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο στην Ακρόπολη

Η Υπουργός Πολιτισμού, απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται, για τις εργασίες που γίνονται στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Στα πυρά που δέχεται για τις εργασίες που γίνονται στην Ακρόπολη, απάντησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3. Εξήγησε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο, αλλά τεχνητός λίθος με περιεκτικότητα τσιμέντου μόλις 12%.

Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, με τις εργασίες αυτές, διευκολύνεται η πρόσβαση των ΑμεΕΑ στην Ακρόπολη, προστατεύεται ο Ιερός Βράχος, ενώ το υλικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αφαιρείται εύκολα.

Η υπουργός Πολιτισμού, τόνισε επίσης, ότι πρόκειται για υλικό διεθνώς αναγνωρισμένο που χρησιμοποιείται στις αναστηλώσεις πλήθους μνημείων παγκοσμίως, ενώ η παρέμβαση γίνεται με βάση τη μελέτη του καθηγητή του Πολυτεχνείου Μανώλη Κορρέ.

Η κυρία Μενδώνη τόνισε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων:

Αυτή τη στιγμή γίνεται το έργο της διάστρωσης των διαδρομών της Ακρόπολης. Η διάστρωση θα εξυπηρετήσει όλους τους επισκέπτες. Ελπίζουμε ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε πάλι τις εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών στην Ακρόπολη, και φυσικά τα άτομα με αναπηρία. Οι διαδρομές αυτές γίνονται με βάση μελέτη του Ακαδημαϊκού και καθηγητή κ. Κορρέ, η οποία αποκαθιστά τις αρχαίες στάθμες στον αρχαίο Βράχο.

Δεν θα εφαρμόσουμε στη φάση αυτή το σύνολο της μελέτης, επιλέξαμε την Α΄ Φάση, η οποία αφορά στις διαδρομές και στην αποκατάσταση της οδού των Παναθηναίων. Αυτό, λοιπόν, το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι παλιές τσιμέντινες και σκυροδετημένες διαδρομές, οι οποίες έγιναν τη δεκαετία του ΄60, στη συνέχεια επισκευάστηκαν τη δεκαετία του ΄70, και το 2003 ,πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σήμερα είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί αμαξίδιο και να υπάρχουν πολλά ατυχήματα στους επισκέπτες της Ακρόπολης.