Έξυπνο σύστημα για την στάθμευση σε ράμπες ΑΜΕΑ (εικόνες)

Τέλος στην παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων σε ράμπες ΑΜΕΑ από τον Δήμο Ηλιούπολης

Τα προβλήματα μετακινήσεως που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία συντελούν στην απομόνωσή τους και δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους να ζήσουν μία φυσιολογική ζωή.

Για την ασφαλή μετακίνησή τους πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις ειδικές θέσεις στάθμευσης τις οποίες καταλαμβάνουν αρκετές φορές ασυνείδητοι οδηγοί.

Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης προσωπικά, έχοντας μεγάλη ευαισθητοποίηση στα θέματα αυτά, εγκατέστησε ένα νέο καινοτόμο σύστημα ελέγχου των ραμπών ΑΜΕΑ που ήδη βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από αρχές Νοεμβρίου με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία.

Ειδικοί αισθητήρες, τοποθετήθηκαν από εξιδεικευμένο προσωπικό σε 60 σημεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μπροστά σε ράμπες ΑΜΕΑ. «Στόχος τους να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου σε πραγματικό χρόνο για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, με στόχο την αποφυγή της παραβατικότητας των σταθμευμένων οχημάτων και την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Βιδάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.

Το νέο σύστημα ελέγχου αποτελεί υποσύστημα της πλατφόρμας «Intelligent City» η οποία ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. «Με πρόγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου μας και βελτιώνουμε την ελεύθερη κίνηση των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα», προσθέτει ο κύριος Βιδάλης.