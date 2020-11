Οικονομία

Έρευνα ΕΒΕΑ: ο κορονοϊός έχει πλήξει 9 στις 10 επιχειρήσεις - ανεπαρκή τα μέτρα

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος έκανε λόγο για σημαντικό πλήγμα στις επιχειρήσεις και τόνισε την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από την Πολιτεία.

Καθολική αρνητική επίπτωση στις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ έχει η πανδημία του νέου κορονοϊού, καθώς οχτώ στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν μείωση εσόδων κατά το προηγούμενο διάστημα, ενώ στην πλειοψηφία τους (65%) θεωρούν ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Το γενικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του ΕΒΕΑ η εταιρία Alco το διάστημα 19-26 Οκτωβρίου 2020 σε δείγμα 400 επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΑ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε ότι αποτυπώνουν το σημαντικό πλήγμα που επιφέρει η πανδημία στις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ και καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από την Πολιτεία για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Η ανάγκη», τονίζει ο κ. Μίχαλος, «γίνεται πιο επιτακτική σήμερα λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με τα τοπικά γενικά lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες αλλά και το “λουκέτο” στην εστίαση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την άμβλυνση των επιπτώσεων, όπως ήδη επεσήμανα από την πρώτη ημέρα, δεν επαρκούν και θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενισχυθούν.

Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας και θέλει και μπορεί να συμβάλλει για την αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την πανδημία. Χρέος της κυβέρνησης είναι ναι μεν να συμβουλεύεται τους ειδικούς επιστήμονες για τη δημόσια υγεία, που χωρίς καμία αντίρρηση είναι το υπέρτατο αγαθό, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις θέσεις και τις απόψεις των παραγωγικών τάξεων, που έχουν πληγεί καίρια. Για να βγει η χώρα νικήτρια από την πανδημία θα πρέπει να υπάρξει σύμπνοια και συνεννόηση. Και σε κάθε περίπτωση, το βασικότερο όλων είναι να καταστήσουμε ισχυρή τη δημόσια υγεία, στόχος που δεν σχετίζεται με το λουκέτο στις επιχειρήσεις».

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Alco για λογαριασμό του ΕΒΕΑ αποτύπωσε με σαφήνεια τέσσερις βασικούς άξονες ερωτήσεων / συμπερασμάτων σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η πανδημία στα μέλη του ΕΒΕΑ, αλλά και σε σχέση με τις εκτιμήσεις τους για τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας.

Πρώτος άξονας, η καθολική αρνητική επίπτωση της πανδημίας στις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ, 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν πληγεί. Το πλήγμα είναι μεγάλο για το 65% των επιχειρήσεων (22% πολύ – 43% αρκετά), ενώ σχετικά περιορισμένο είναι για ένα πρόσθετο 25% των επιχειρήσεων.

Δεύτερος άξονας, η σημαντική μείωση εσόδων το τελευταίο εξάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το 80,5% δηλώνει μείωση εσόδων. Η πλειονότητα, μάλιστα, το 49,5% δηλώνει μείωση που ξεπερνά σε ποσοστό το 20%, σε σχέση με το 2019. Το 28% αναφέρει μείωση από 21% - 40%, ενώ το 21,5% αναφέρει μείωση πάνω από 41%. Η εκτίμηση για το 2020, καταλήγει σε περιορισμό της πτωτικής πορείας των εσόδων και όχι ανάκαμψη τους, αφού το 54% των επιχειρήσεων αναμένει νέα μείωση εσόδων, μικρότερη, όμως, σε σχέση με τη σημερινή.

Τρίτος άξονας, η έντονη χρήση των μέτρων στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία, από όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ. Κατά μέσο όρο κάθε επιχείρηση αξιοποίησε 1,5 μέτρα στήριξης. Μεγαλύτερη χρήση είχαν η αναστολή συμβάσεων εργαζομένων (44%), η επιστρεπτέα προκαταβολή (38%), η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων (30%) και η μείωση ενοικίου (25%).

Τέταρτος άξονας η αξιολόγηση σε σχέση με την επάρκεια των μέτρων στήριξης και την αντίληψη για τις δυνατότητες της Πολιτείας να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα για τις επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (65%), θεωρεί τα μέτρα ανεπαρκή, έναντι του 26% που τα θεωρεί επαρκή. Την ίδια στιγμή, το 70% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Ολόκληρη η έρευνα:

