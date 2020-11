Οικονομία

Κορονοϊός: τα μέτρα που ισχύουν στο Δημόσιο

Εγκύκλιος Θεοδωρικάκου για τη δυνατότητα τηλεργασίας στις περιοχές αυξημένου κινδύνου και για τις εκλογές για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Τα μέτρα που συγκεντρωτικά ισχύουν για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα για τον Covid-19 περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός, κ. Tάκης Θεοδωρικάκος.

Στην εγκύκλιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τη δυνατότητα τηλεργασίας, τουλάχιστον κατά 50%, στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, καθώς και για το ζήτημα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Επισημαίνεται ότι με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, θα δίνεται η δυνατότητα οι εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια να γίνονται ηλεκτρονικά. Έως τις 30 Νοεμβρίου, που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, αναστέλλεται κάθε εκλογική δραστηριότητα.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι τα των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Στην νομοθετική διάταξη προβλέπονται τα εξής:

«Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται και μεταβατική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τα συγκεντρωτικά μέτρα για τον Covid-19: