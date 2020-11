Κοινωνία

Έκανε… μεγάλη ζωή με τις κάρτες των πελατών του!

Ο αετονύχης υπάλληλος κατάφερε να υποκλέψει τα στοιχεία των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, χρεώνοντας τα θύματα του, με πολλές χιλιάδες ευρώ.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, εξιχνίασε απάτη με τραπεζικές κάρτες σε βάρος 5 ατόμων στα Ιωάννινα.

Όπως αποδείχθηκε, ένας υπάλληλος καταστήματος κατάφερε να υποκλέψει κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τα στοιχεία των πιστωτικών και των χρεωστικών καρτών των πελατών και στη συνέχεια τα χρησιμοποίησε για να κάνει διαδικτυακές αγορές.

Από τον Μάρτιο ως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, πραγματοποίησε συναλλαγές και παραγγελίες, χρεώνοντας τα θύματα του με το ποσό των 4.232 ευρώ.

Ο δράστης ταυτοποίθηκε και , σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση, η οποία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.