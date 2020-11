Οικονομία

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: νέα ΝΟΤΑΜ για το αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι αλλαγές στην αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Τι ισχύει.

Έως την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020, στις 06:00 το πρωί και όχι έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας (προϋπάρχουσα οδηγία) αναστέλλονται προσωρινά όλες οι πτήσεις επιβατών διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σύμφωνα με νέα αεροπορική οδηγία (NOTAM) της ΥΠΑ.

Επίσης, στη Notam για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προστίθεται στις εξαιρέσεις πτήσεων που επιτρέπονται και οι πτήσεις που θα γίνονται μετά από έγκριση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ΥΠΑ, για τον επαναπατρισμό ξένων πολιτών και μονίμων κατοίκων ξένων χωρών και των μελών των οικογενειών τους.

Οι υπόλοιπες εξαιρέσεις ισχύουν ως έχουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΥΠΑ που εκδόθηκε τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020.