Κοινωνία

ΚΕΠ: ψηφιακές αιτήσεις μέσω του gov.gr

Ποια δυνατότητα έχουν σε πρώτη φάση οι πολίτες. Τι αναμένεται στο άμεσο μέλλον. Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση αποσπασμάτων.

Στην επέκταση των υπηρεσιών του gov.gr προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς από σήμερα ξεκινά η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας των πολιτών με δημόσιους φορείς, αρχής γενομένης από τα ΚΕΠ.

Η αρχή γίνεται με όσες ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου) έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί πριν από τις 08-05-2013. Για την έκδοση των σχετικών αποσπασμάτων οι πολίτες αρχικά θα ταυτοποιούνται στο gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και στη συνέχεια θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη θυρίδα του αρμόδιου ΚΕΠ, μέσω του reg.services.gov.gr. Κατόπιν, σε διάστημα λίγων ημερών θα λαμβάνουν το έγγραφο στην προσωπική τους θυρίδα.

Η ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) και εξασφαλίζει την εύρυθμη, άμεση και ασφαλή υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα διευρυνθούν τόσο οι υπηρεσίες που θα επικοινωνούν ψηφιακά με τους πολίτες, όσο και τα έγγραφα των οποίων η έκδοση θα αιτείται ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι ληξιαρχικές πράξεις μετά την 08-05-2013 είναι ήδη διαθέσιμες μέσω του gov.gr προς άμεση ανάκτηση από τους πολίτες. Μέχρι στιγμής, μέσω αυτής της δυνατότητας, έχουν εκδοθεί 38.360 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 20.529 γάμου, 4.395 θανάτου και 2.050 συμφώνου συμβίωσης.