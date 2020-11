Πολιτισμός

Πέθανε ο Χριστόφορος Καζαντζίδης

Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Χριστόφορος Καζαντζίδης. Το "αντίο" του ΚΘΒΕ.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Χριστόφορου Καζαντζίδη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, ενός σημαντικού ηθοποιού με μακρόχρονη πορεία στο θέατρο, στο οποίο κατά κύριο λόγο αφιερώθηκε.

Ο Χριστόφορος Καζαντζίδης ήταν απόγονος οικογένειας πλανόδιου θεάτρου, των γνωστών μπουλουκιών και έτσι, δίπλα στους γονείς του έκανε τα πρώτα του θεατρικά βήματα. Στη συνέχεια συνεργάστηκε για δύο και πλέον δεκαετίες με το Εθνικό Θέατρο και μετά από το 1989 έως το 1995 με το ΚΘΒΕ, ενώ έπαιξε σε παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο.

Με το ΚΘΒΕ συνεργάστηκε σε οκτώ παραστάσεις:

• «Τριαντάφυλλο στο στήθος» του Τενεσί Ουίλιαμς. Σκηνοθεσία Κώστας Μπάκας (1989)

• «Δόνα Ροζίτα» του Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα. Σκηνοθεσία Τάκης Καλφόπουλος (1991)

• «Δελησταύρου και υιός» του Αλέκου Σακελλάριου. Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος (1991)

• «Θεοφανώ» του 'Αγγελου Τερζάκη. Σκηνοθεσία: Γιάννης Ιορδανίδης (1991)

• «Ψύλλοι στ΄ αυτιά» του Ζωρζ Φεντώ. Σκηνοθεσία: Έυης Γαβριηλίδης (1992)

• «Ο υποψήφιος βουλευτής» του Σοφοκλή Καρύδη. Σκηνοθεσία: Τάκης Καλφόπουλος (1993)

• «Ορφέας στον 'Αδη» του Τενεσί Ουίλιαμς. Σκηνοθεσία: Ανδρέας Βουτσινάς (1995)

• «Το κοινό ταμείο» του Ευγένιου Λαμπίς. Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου (1996)