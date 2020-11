Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αναστολή στις άδειες όλων των υγειονομικών

Να επιστρέψουν στις θέσεις τους λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού, ζητά από τους εργαζόμενους στον ευρύτερο χώρο της της Δημόσιας Υγείας το Υπουργείο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε.

Ειδικότερα στο σχετικό κείμενο το οποίο υπογράφει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, αποφασίστηκε η αναστολή των κανονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ, των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία - Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία), καθώς και των τοπικών Ομάδων Υγείας.

Η αναστολή ισχύει από τη δημοσίευση της εγκυκλίου η οποία φέρει σημερινή ημερομηνία 3/11 και μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται, ότι τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται περιόδους μεγάλων κρίσεων, όπως δείχνει να εξελίσσεται και η επιδημία. Επίσης αποδεικνύουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί παρά τις αναφορές για προσλήψεις και σημαντικό αριθμό ατόμων.