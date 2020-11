Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: “εφιαλτική” εκτίμηση για εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα την ημέρα!

Ποιο κυβερνητικό στέλεχος, πυο νόσησε απο τον Covid-19, έκρουσε "κώδωνα κινδύνου" στους πολίτες.

«Δεν έχουμε ακόμη φθάσει στην κορύφωση της πανδημίας» του κορονοϊού, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν, την ώρα που 2243 ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και «εκατοντάδες χιλιάδες» άτομα σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε καραντίνα. Κίνδυνος για 400.000 κρούσματα την ημέρα μέχρι τα Χριστούγεννα, αν δεν ανακοπεί η εξάπλωση, προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου "Ρόμπερτ Κοχ" Λαρς Σάαντε.

Η πανδημία του κορονοϊού «είναι για μας ως κυβέρνηση αλλά και για τον καθένα χωριστά ένα έργο - μαμούθ», είπε ο κ. Σπαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» Λαρς Σάαντε και απηύθυνε εκ νέου έκκληση για τήρηση των μέτρων.

«Εξαρτάται από εσένα προσωπικά», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους πολίτες και, αναφερόμενος στην προσωπική του εμπειρία, καθώς πέρασε πρόσφατα Covid-19, επισήμανε ότι ανήκει στο 75% των περιστατικών για τα οποία η ιχνηλάτηση είναι αδύνατη. «Δεν μπορώ να σας πω πώς κόλλησα. Όλες οι επαφές μου είχαν αρνητικό τεστ», εξήγησε και δήλωσε «ταπεινοφροσύνη και ευγνωμοσύνη» για το γεγονός ότι είχε μόνο ελαφρά συμπτώματα της νόσου.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των νοσοκομείων, ο κ. Σπαν χαρακτήρισε «ήρωες των καιρών μας» τους εργαζόμενους στο σύστημα Υγείας και διαβεβαίωσε ότι θα στηριχθούν με κάθε μέσο από την κυβέρνηση, ενώ «καμία κλινική δεν θα αδικηθεί οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια». Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης είναι το γεγονός ότι πριν από έναν μήνα ήταν κατειλημμένες από ασθενείς με κορονοϊό 362 κλίνες ΜΕΘ και σήμερα ο αριθμός έχει φθάσει τους 2243.

Οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ είναι σήμερα περίπου 7900, σύμφωνα με την Ένωση για την Εντατική Θεραπεία και την Επείγουσα Ιατρική (DIVI), η οποία τονίζει ότι οι ΜΕΘ της χώρας επαρκούν για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19 και άλλες νόσους.

Μεταφέροντας τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», το οποίο έχει την επιστημονική ευθύνη για την διαχείριση της πανδημίας, ο αντιπρόεδρός του, Λαρς Σάαντε προειδοποίησε ότι εάν δεν ανακοπεί η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, τα Χριστούγεννα η Γερμανία θα μετράει περισσότερα από 400.000 κρούσματα ημερησίως, ενώ εξήγησε ότι προκειμένου η εξέλιξη της πανδημίας να θεωρηθεί ότι τέθηκε υπό έλεγχο, θα πρέπει ο επιδημιολογικός δείκτης αναπαραγωγής να βρίσκεται το ανώτερο στο 0,7.