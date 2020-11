Life

“The 2Night Show” με “άρωμα γυναίκας” την Τετάρτη

Τρεις γυναίκες που έχουν συζητηθεί πολύ θα βρεθούν στο πλατό της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου γιατί... μια καλή παρέα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρία Μιχαλοπούλου, που έγινε γνωστή και ως «Μαρία η αγρότισσα» στο περσινό GNTM. Το νεαρό μοντέλο μιλά για το σοκ που πέρασε όταν βγήκε από το ριάλιτι μόδας, λόγω του εγκλεισμού, και αποκαλύπτει τους λόγους που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει μόνη της στον δρόμο. Γιατί εξακολουθεί να δουλεύει στη λαϊκή με τον πατέρα της; Πώς βλέπει τον γάμο και πόσα παιδιά θέλει να κάνει; Γιατί έχει εκνευριστεί με τα κορίτσια του φετινού GNTM;

Η αγαπημένη ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου μοιράζεται τις αναμνήσεις της από τις σειρές που την έκαναν γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό. Θυμάται τους συμπρωταγωνιστές της και περιγράφει ανέκδοτες στιγμές που έχει ζήσει μαζί τους. Σε ποια σειρά έχει παίξει μαζί με τον σύζυγο της; Πώς είναι η σχέση της με τον γιο της τώρα που δεν ζουν στο ίδιο σπίτι; Πώς αισθάνεται που η Χαρά βρίσκεται στο Κολοκοτρωνίτσι και πώς θα ήθελε να εξελιχθεί η σχέση της με τον Πώποτα;

Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου, η anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, σε μια διαφορετική τηλεοπτική συνέντευξη, μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επαγγελματική της πορεία και αποκαλύπτει πόσο σκληρή είναι με τον εαυτό της. Ποια ήταν η πιο δύσκολη της στιγμή σε δελτίο ειδήσεων και πόσο επηρεάζεται από τα νούμερα τηλεθέασης; Τέλος, αναφέρεται στους δύο μονάκριβους γιους της, που ομορφαίνουν τη ζωή της και εκφράζει δημόσια, με τη βοήθεια του Γρηγόρη, την ευγνωμοσύνη στη μητέρα της για την πολύτιμη βοήθεια που της παρέχει.

