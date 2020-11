Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές - Χάικο Μαας: έκκληση για “New Deal” με τις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χάικο Μάας επέμεινε στην ανάγκη επένδυσης «στο μέλλον, ως διατλαντικών εταίρων, για μία από κοινού απάντηση στα παγκόσμια θέματα».

Της Μαρίας Αρώνη Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μαας απηύθυνε έκκληση για «New Deal» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, ημέρα της ψηφοφορίας των αμερικανικών προεδρικών εκλογών. «Έχουμε ανάγκη από έναν λειτουργικό διατλαντικό δεσμό, θέλουμε ένα 'New Deal' στην σύμπραξη αυτή και είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στην σχέση μας», δήλωσε εμφατικά κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον κοσοβάρο ομόλογό του ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, την ώρα που η προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίσθηκε από την επιδείνωση των γερμανοαμερικανικών σχέσεων. Ο Χάικο Μάας επέμεινε στην ανάγκη επένδυσης «στο μέλλον, ως διατλαντικών εταίρων, για μία από κοινού απάντηση στα παγκόσμια θέματα». «Ευχόμαστε σε όλους τους Αμερικανούς μία δίκαιη, καλή ψηφοφορία και πάνω απ΄ όλα μία ήρεμη εκλογική ημέρα... Είναι μία ψηφοφορία που θα ανοίξει τον δρόμο σε κάτι, κυρίως σε σχέση με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο». Μία τέτοιου είδους δήλωση προερχόμενη από έναν υψηλόβαθμο γερμανό αξιωματούχο είναι ασυνήθιστη λίγες ώρες πριν από την έκβαση της ψηφοφορίας των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, την ώρα που η καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ έχει αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για το θέμα. Η Γερμανία έγινε επανειλημμένως στόχος της δυσαρέσκειας του Ντόναλντ Τραμπ τα τέσσερα τελευταία χρόνια, κυρίως ως προς το ζήτημα της γερμανικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, αλλά και το μέγεθος των γερμανικών εξαγωγών. Από την πλευρά του, ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς ευχήθηκε «στους αμερικανούς πολίτες» το μέλλον «να χαρακτηρισθεί από την συμφιλίωση και όχι από τον διχασμό». Δείτε όλες τις ειδήσεις για τις Αμερικανικές εκλογές, πατώντας εδώ