Πολιτική

Κορονοϊός: θετικός βουλευτής της ΝΔ

Ακόμη ένας βουλευτής της ΝΔ ανιχνεύθηκε θετικός στον κορονοϊό. Τι λέει στην ανάρτηση του.

Ο βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ, Γιώργος Κωτσός, νόσησε από τον κορονοϊό, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτηση του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος, είχαν προηγηθεί 4 τεστ στα οποία ήταν αρνητικός.

Η ανάρτηση του βουλευτή της ΝΔ