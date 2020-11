Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Μαγιορκίνης για τον κορονοϊό, τo lockdown και τα νέα μέτρα

Η πορεία εξάπλωσης της πανδημίας στην Ελλάδα, οι περιορισμοί για την αναχαίτηση της, η τήρηση των μέτρων και τα "επόμενα βήματα".

Σε γραπτή ενημέρωση του ΕΟΔΥ, που εκδόθηκε την Τρίτη, σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι καταγράφηκαν ακόμη 13 θάνατοι ασθενών με Covid-19, παρατηρείται νέα "έκρηξη" στον αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ και ότι καταγράφηκαν, για ακόμη μία ημέρα, περισσότερα απο 2000 νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες στην χώρα.

Απο τα νέα κρούσματα, περισσότερα απο 540 εντοπίστηκαν στην Αττική και περισσότερα απο 590 στην Θεσσαλονίκη, ενώ τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων βρέθηκε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες μεταξύ των οποίων η Ροδόπη και η Λάρισα.

Δείτε εδώ τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των 2166 κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντκατών απο τους κ. Μαγιορκίνη και Χαρδαλιά, ο εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διαχείριση της πανδημίας έκρουσε ξανά τον "κώδωνα του κινδύνου" για την βόρεια Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε στην μετάδοση του κορονοϊού απο πελάτες των καταστημάτων εστίασης.

Τα στοιχεία απο την ενημέρωση που έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς

*** το βίντεο απο την ενημέρωση στο Υπ. Υγείας θα αναρτηθεί σε λίγα λεπτά