Οικονομία

Protergia GAS BOILER INSTALLATION: Εγκατάσταση λέβητα Φυσικού Αερίου “με το κλειδί στο χέρι”

Μέσω της υπηρεσίας, ο καταναλωτής απολαμβάνει όλα τα οφέλη του φυσικού αερίου με ασφάλεια και οικονομία!

H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS προσφέρει μία ακόμα ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και «πράσινη» υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, "Χάρη στο Gas Boiler Installation, τα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο μέσα από μια εύκολη και απλή διαδικασία, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, μέσω «καθαρότερης» μορφής ενέργειας που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αρκεί η συμπλήρωση μιας απλής φόρμας ενδιαφέροντος στο https://www.protergia.gr/el/content/gas-boiler-tool

Η υπηρεσία, πέραν από τα ανταγωνιστικότερα στην αγορά προγράμματα Προμήθειας Φυσικού Αερίου της Protergia, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για σύνδεση με το Φυσικό Αέριο, όπως τη μελέτη, την προμήθεια και τη ΝΕΑ εγκατάσταση λέβητα Φυσικού Αερίου. Παρέχεται μέσω του δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της Protergia, ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε με ασφάλεια τις πολλαπλές χρήσεις του Φυσικού Αερίου, όπως θέρμανση, παροχή ζεστού νερού, μαγείρεμα, κλιματισμό.

Μάλιστα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που είναι διαθέσιμη σε όλους, η Protergia δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να μάθει γρήγορα και εύκολα ποιο είναι κόστος της επένδυσης για το δικό του σπίτι, την εξοικονόμηση που θα έχει σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μορφές θέρμανσης και τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης".