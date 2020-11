Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: η κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα είναι εκρηκτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία στην Ελλάδα καταγράφει σημεία εκθετικής αύξησης, τόνισε ο Μαγιορκίνης και επανέλαβε την έκκληση για τη χρήση μάσκας παντού.

Σημεία εκθετικής αύξησης δείχνει η επιδημία στην Ελλάδα, ξεπερνώντας πλέον τις 2.000 διαγνώσεις ανά ημέρα με μεγαλύτερη επιβάρυνση προς τα βόρεια της χώρας. Η Αττική παρουσίασε επιβάρυνση της επιδημιολογική κατάστασης με αύξηση περίπου 30% σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα- σήμερα ανακοινώθηκαν 542 διαγνώσεις. Εκρηκτική αύξηση παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη -σήμερα ανακοινώθηκαν 595 διαγνώσεις- η οποία ανά μονάδα πληθυσμού παρουσίασε ως και 4 φορές περισσότερες διαγνώσεις σε σύγκριση με την Αττική και η μετάβαση αυτή έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόνισε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης.

Οι νέοι 19 με 39 έχουν μεγαλύτερη επίπτωση, ξεπερνώντας τις 350 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 40 με 65 που έφτασε πάνω από 250 διαγνώσεις αν εκατομμύριο πληθυσμού. Ανησυχητική είναι η αύξηση των διαγνώσεων στις ηλικίες άνω των 65 ετών, που αποτελεί και τον κύριο πυρήνα των ευπαθών ομάδων που επιβαρύνει το σύστημα υγείας, αλλά και η ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 40-65 προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, είπε ο κ. Μαγιορκίνης. Σαφείς αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Έκανε έκκληση για άλλη μια φορά για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και ειδικά χρήση μάσκας τονίζοντας ότι η πιθανότητα μετάδοσης από έναν φορέα που δεν χρησιμοποιεί μάσκα σε κλειστό χώρο είναι έως και 10 φορές μεγαλύτερη απ' ό,τι σε ανοιχτό χώρο.

Η δυναμική του δευτέρου κύματος ενισχύεται μέρα με τη μέρα σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ στην Ευρώπη η επιδημία έχει ξεπεράσει τις 10 εκατ. διαγνώσεις από την αρχή, ενώ ο αριθμός των ατόμων που διαγιγνώσκονται κάθε μέρα αγγίζει τις 280.000. Οι χώρες περνούν σε φάση εκθετικής αύξησης και λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, επισήμανε.

Ερωτηθείς ο Γκίκας Μαγιορκίνης, για το αν η Αττική ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτή της Θεσσαλονίκης, είπε ότι «είναι ακόμα νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα καθώς τα μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται μόλις σήμερα στην Αττική».

Η αύξηση 30% των νέων κρουσμάτων που καταγράφεται στην Αττική «δεν είναι πολύ για την Αττική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επ. καθηγητής, τονίζοντας ότι «στη Θεσσαλονίκη είδαμε διπλασιασμό και τριπλασιασμό των νέων μολύνσεων. Η Αττική φαίνεται να είναι πιο σταθερή. Όμως από την άλλη, βλέπουμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη - με 5 φορές μεγαλύτερη διασπορά από ότι στην Αθήνα - οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο εφησυχασμού».

Σε ερώτηση που αφορούσε τα τεστ, ο Γ Μαγιορκίνης είπε ότι δεν είναι πανάκεια ενώ σε παρέμβαση του ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, διαβεβαίωση ότι «ουδέποτε ετέθη θέμα επάρκειας των τεστ καθώς όσοι χρειάζονται τα τεστ μπορούν να τα κάνουν».

Στη συνέχεια ο κύριος Μαγιορκίνης ανέφερε ότι και στο Βέλγιο που γίνονται πολλά τεστ «η χώρα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα» και τόνισε ότι το τεστ ποτέ δεν είναι αρκετό. «Το ότι κάνω το τεστ δεν σημαίνει ότι είμαι ασφαλής» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι σήμερα έγιναν στη χώρα περίπου 23.000 τεστ. Μάλιστα επισήμανε ότι τα γρήγορα τεστ «θα αυξηθούν μέρα με την ημέρα».

Ωστόσο τόνισε ότι το τεστ «δεν θα δώσει τη λύση όπως δεν την έδωσε πουθενά στον κόσμο» όπως είπε και αναφέρθηκε στην ατομική ευθύνη που είναι πολύ πιο σημαντική από τα πολλά τεστ.

Στοιχεία απο την ενημέρωση του Νίκου Χαρδαλιά