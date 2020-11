Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: γιατί “έκλεισε” η εστίαση - Τι ισχύει για τα σχολεία

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι το σχέδιο που εφαρμόζεται είναι δυναμικό, καθώς εξελίσσεται σε κάθε φάση της πανδημίας. Τι είπε για τα μοριακά τεστ.

Τους λόγους που αποφασίστηκε το "λουκέτο" στην εστίαση εξήγησε ο Νίκος Χαρδαλιάς ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Κάνουμε αυτό που μας προτείνουν οι επιδημιολόγοι μας και δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ότι γίνεται παγκόσμια. Έχουμε φτάσει σε μία φάση που πρέπει να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις, αποφάσεις που αφορούν και το ζήτημα της εστίασης, που αφορούν και το ζήτημα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Δεν στοχοποιούμε καμία κατηγορία επαγγελματιών ή κλάδων. Αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε χώρο και να προασπίσουμε το σύστημα υγείας γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή», σημείωσε, ενώ προσέθεσε ότι αν κάτι αυτή τη στιγμή τους προβληματίζει είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέψουν την υπερμετάδοση του ιού.

«Είμαστε ανοιχτοί στις όποιες προτάσεις αλλά προτάσεις που λένε ότι γύρω από κάθε χώρο εστίασης ή γύρω από κάθε μπαρ πρέπει να υπάρχει κι ένας αστυνομικός, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αποδείχθηκε αυτό. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων της εστίασης προσπάθησαν και πάλεψαν για να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που χρειάζονταν. Υπήρχαν αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δυστυχώς έχουν τη ευθύνη για πάρα πολλά συγκεκριμένα ζητήματα, και δεν αφορά την εστίαση μόνο. Τα πρωτόκολλα σε κάποιες περιοχές δεν λειτούργησαν με αποτέλεσμα να έχουμε περιοχές που φαίνεται και από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει και από τα επιδημιολογικά δεδομένα ότι είναι εξαιρετικά φορτισμένες», επισήμανε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα σχολεία, τονίζοντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνουν ανοιχτά. Παρουσίασε μάλιστα στοιχεία, βάσει των οποίων δεν τίθεται θέμα διασποράς του ιού μέσα στις σχολικές μονάδες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μόνο 73 σχολικές μονάδες και 621 τμήματα έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω κρουσμάτων, ποσοστά 0,52% και 0,75% του συνόλου της χώρας, αντίστοιχα, κάτι που, όπως είπε, δείχνει πως δεν υπάρχει διασπορά του ιού μεταξύ των μαθητών. Όσον αφορά στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, είπε πως παραμένει ανοικτή η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Γυμνάσια, ενώ για τα Λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν έκλεισαν λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης των σχολείων, αλλά γιατί επικράτησε το σκεπτικό ότι σε περιοχές με μεγάλη διασπορά «μπορεί ο ιός να μπει και στα σχολεία».

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι το σχέδιο που εφαρμόζεται είναι δυναμικό, καθώς εξελίσσεται σε κάθε φάση της πανδημίας. “Τα μέτρα σχετίζονται άμεσα με τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής” τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Αναφέρθηκε δε σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, όπου από σήμερα η κυκλοφορία των πολιτών διεξάγεται μόνο με αποστολή sms.

Πρέπει να παίρνουμε άμεσα αποφάσεις για να μην φθάσουμε κι εμείς να θρηνούμε εκατόμβες θυμάτων, πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο καλείται να πετύχει η χώρα τον επόμενο μήνα. “Δεν κουνάμε σε κανέναν το δάχτυλο” πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όπου εφαρμόστηκαν τα μέτρα, τα αποτελέσματα ήταν καλά. Καταληκτικά, επανέλαβε πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξελίσσεται «με γοργούς ρυθμούς και αντίστοιχα πρέπει να εξελιχθεί και η στρατηγική μας». «Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ωστόσο, αν ενώσουμε τις δυνάμεις κι εφαρμόσουμε τα μέτρα των ειδικών, μπορούμε να τα καταφέρουμε» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Επίσης, δόθηκαν διευκρινίσεις για ορισμένα μέτρα που ισχύουν στις περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο". Ειδικότερα:

Οι περιορισμοί επιβατών για ταξί και ΙΧ «προφανώς δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», όπου υπάρχει συνοδός.

Επίσης επιτρέπειται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρυκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στις δραστηριότητες που αναστέλλονται περιλαμβάνονται εκείνες της φυσικής ευεξίας.

Επίσης στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να λειτουργούν περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές

Η διανομή κατ' οίκον εξακολουθεί να λειτουργεί.

Στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες το take away και το drive through δεν επιτρέπονται. Επιτρέπεται μόνο το delivery.

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα κινδύνου η κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων στα σχολεία

Σε ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται "η κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στα παιδιά, συνιστά σήμα κινδύνου που οφείλει -επιτέλους- να αφυπνίσει την κυβέρνηση. Το σημερινό δημοσίευμα του ethnos.gr αναφέρει πως μόνον την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 709 (+25%), δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό στην επιτροπή ειδικών του υπουργείου Υγείας και επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες όσων υποστήριξαν την ανάγκη για τήρηση των αποστάσεων και αραίωση των μαθητών στις σχολικές τάξεις.

Δυστυχώς αποδεικνύεται πως οι μάσκες και τα παγουρίνο δεν συγκροτούν το απαραίτητο υγειονομικό τείχος για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα, η αναστολή λειτουργίας όλων των Λυκείων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες καταρρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα ότι «τα σχολεία δεν αποτελούν χώρο μετάδοσης του κορονοϊού».

Η κυβέρνηση, αντί να επενδύει στο δόγμα «νόμος και τάξη», στον αυταρχισμό και στην οικοδόμηση εμφυλιοπολεμικού κλίματος, οφείλει να επικεντρωθεί άμεσα στα καθήκοντά της. Ειδικά, το υπουργείο Παιδείας πρέπει να πάψει να προκαλεί και να υποδαυλίζει συγκρούσεις, όπως αυτή με την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών. Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες και δεν αποκλείεται ακόμη και ένα νέο, γενικευμένο lockdown. Τα σχολεία και οι οικογένειες θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι από μια τέτοια εξέλιξη".